В Італії від коронавірусу померли вже 233 особи

В Італії станом на 8 березня зафіксували 233 летальні випадки унаслідок захворювання на коронавірус.

Про це пише Corriera dela Serra.

"В Італії з початку епідемії коронавірусу 5883 людини захворіли на цей вірус. З них - 233 померли, 589 одужали", - зазначає видання.

Кількість інфікованих в Італії протягом останньої доби збільшилася на 1247 осіб. Найбільше випадків захворювання виявлено у північних регіонах країни: Ломбардія (3420), Емілія-Романья (1010) та Венето (543).

Більшість з понад двох сотень померлих від недуги були особами похилого віку та мали інші захворювання.

Як повідомлялося, унаслідок захворювання коронавірусом у світі померли 3 594 особи. Водночас одужали 59 965 інфікованих. Загальна кількість заражених у всіх країнах зросла до 106 тисяч 165 осіб.

Спалах нового коронавірусу (2019 nCoV) був зафіксований наприкінці грудня 2019 року у китайському місті Ухань. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала його надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, охарактеризувавши як епідемію з численними осередками.

За межами КНР випадки зараження були виявлені у 58 країнах. В Україні наразі підтверджено один випадок коронавірусу

Фото: corriere.it