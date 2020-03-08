Берлін вітає початок судового процесу щодо катастрофи МН17

Німеччина підтримує розслідування у справі МН17 і вітає початок судового процесу.

Про це заявили у МЗС ФРН, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Німеччина вітає початок 9 березня 2020 року кримінального процесу щодо збиття рейсу MH17 Malaysia Arlines 17 липня 2014 року. Процес є важливим кроком у вирішенні цього жахливого діяння, в якому 298 людей втратили життя», - йдеться у заяві.

У ній зазначається, що Німеччина з самого початку підтримувала розслідування спільної слідчої групи відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 2166. Берлін вважає, що всі держави мають конструктивно брати участь у подальшому розслідуванні та закликає до цього інших.

Як повідомляв Укрінформ, 9 березня в Нідерландах розпочнеться суд щодо катастрофи літака Boeing 777 рейсу МН17.

Судове засідання в Нідерландах відбудеться на підставі доказів, зібраних Спільною слідчою групою за участю правоохоронних органів Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України.

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Пасажирський Boeing-777 Малайзійських авіаліній, що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири й 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Спільна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий ракетою, випущеною з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.