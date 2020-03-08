Родичі загиблих рейсу МН17 відвідали меморіал жертв катастрофи в Амстердамі

Напередодні початку судового процесу щодо МН17 рідні загиблих у катастрофі відвідали меморіальний комплекс пам'яті жертв трагедії, розташований біля амстердамського аеропорту "Схіпхол", звідки майже шість років тому злетів літак.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“Цей суд - це дуже важливий етап для нас. Ми чекали на нього п’ять з половиною років. Дуже важливо, що розповідатимуть свідки. Я з нетерпінням чекаю показів цих свідків”, - сказав у коментарі кореспонденту Укрінформу член правління нідерландського фонду “Авіакатастрофа”, що представляє велику групу родичів жертв трагедії МН17, Піт Плуг.

Він наголосив, понад усе на світі родичі загиблих хочуть, щоб винні у трагедії були покарані. Сам Піт Плуг у катастрофі пасажирського літака утратив брата, невістку і племінника.

“Чотири людини для початку – це дуже хороша новина для нас. Хоча не думаю, що вони будуть у суді, але дуже важливо, що всі дізнаються, що сталося, хто грав яку роль”, - зазначив він.

Відомо, що один з чотирьох підозрюваних - Олег Пулатов виявив бажання брати участь у судовому процесі у справі МН17. Його інтереси представлятимуть двоє нідерландських адвокатів. “Цей суд міг би тривати рік без адвокатів, які представляють одного з чотирьох підозрюваних, та тепер, я думаю, процес може тривати до п’яти років”, - сказав чоловік.

У свою чергу Антон Котте, який утратив старшого сина, невістку та шестирічного онука наголосив, що з нетерпінням чекає початку судового процесу.

“Я сказав 5 років тому, через тиждень після катастрофи, що ми зобов'язані завершити цей процес заради тих, кого ми любимо. Ми не знаємо, що може статися, ми дізнаємося про це лише в понеділок о 10 ранку, коли приїдемо до суду і цілком можливо, що хтось з підозрюваних захоче приїхати в Нідерланди”, - поділився він.

Як повідомляв Укрінформ, суд щодо катастрофи літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Троє з них – росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генерального штабу ЗС РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецпризначенців ГРУ Олег Пулатов. Четвертий – українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Один з підозрюваних - підполковник спецназу ГРУ РФ Олег Пулатов виявив бажання брати участь у судовому процесі у справі МН17. Його інтереси представлятимуть адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

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Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

Фото: Ірина Драбок, Укрінформ