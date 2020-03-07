Кількість заражених коронавірусом у світі перевищила 102 тисячі, понад 57 тисяч одужали

Кількість людей у світі, заражених коронавірусом, сягнула 102 186, загинула 3491 особа.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Станом на ранок 7 березня 2020 року у світі було зареєстровано 102 186 випадків захворювання Covid-19, з них 3491 закінчились смертю, у той же час 57 389 (56,2%) осіб одужали", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за межами Китаю зафіксовано 21 тис. 373 випадки у 88 країнах/територіях/регіонах, в Україні лабораторно підтверджено один випадок Covid-19.

У МОЗ поінформували, що у 41 країні Європи зареєстровано 7277 випадків зараження коронавірусом: Італія - 4636, Німеччина - 639, Франція - 613, Іспанія - 374, Швейцарія - 180, Велика Британія - 167, Нідерланди - 128, Норвегія - 113, Швеція - 101, Австрія - 47, Греція - 32, Ісландія - 26, Сан-Марино - 24, Данія - 23, Ізраїль - 19, Фінляндія - 19, Ірландія і Португалія - по 13, Чехія - 12, Хорватія - 11, Естонія - 10, Азербайджан, Грузія, Словенія - по 9, Бельгія - 8, Румунія - 7, Білорусь - 6, Польща - 5, Росія та Угорщина - по 4, Північна Македонія - 3, Боснія та Герцеговина - 2, Андорра, Вірменія, Латвія, Литва, Люксембург, Монако, Сербія, Словаччина, Україна по одному випадку - та 215 летальних випадків.

Читайте також: У Китаї підприємства почали відновлювати роботу після спалаху коронавірусу

Як повідомлялося, спалах коронавірусу розпочався в середині грудня 2019 року в місті Ухань у Центральному Китаї.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.