Британська авіакомпанія збанкрутувала через коронавірус

Британська авіакомпанія Flybe оголосила себе банкрутом, не впоравшись з економічними труднощами через коронавірус.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Авіакомпанія збанкрутувала після допомоги консорціуму Connect Airways, який інвестував понад £135 млн (6 мільярдів гривень).

Flybe здійснювала рейси між 85 містами в Європі та обслуговувала 38% внутрішніх перельотів у Великій Британії.

Щороку компанія перевозила близько восьми мільйонів пасажирів.

Читайте також: Lufthansa через коронавірус скасувала вже понад 7 тисяч рейсів

Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 березня у світі зафіксовано 95 425 випадків зараження коронавірусом, померли 3286, одужали - 53 299 осіб.

В Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом Covid-2019.