Британська авіакомпанія збанкрутувала через коронавірус
Укрінформ
Британська авіакомпанія Flybe оголосила себе банкрутом, не впоравшись з економічними труднощами через коронавірус.
Про це повідомляється на сайті компанії.
Авіакомпанія збанкрутувала після допомоги консорціуму Connect Airways, який інвестував понад £135 млн (6 мільярдів гривень).
Flybe здійснювала рейси між 85 містами в Європі та обслуговувала 38% внутрішніх перельотів у Великій Британії.
Щороку компанія перевозила близько восьми мільйонів пасажирів.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 березня у світі зафіксовано 95 425 випадків зараження коронавірусом, померли 3286, одужали - 53 299 осіб.
В Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом Covid-2019.