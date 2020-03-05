Китайські лікарі довели, що коронавірус може вразити нервову систему
Про це повідомляє Сіньхуа.
"Лікарі з пекінської лікарні "Дітань" при Столичному медичному університеті - призначеного закладу для лікування нової коронавірусної пневмонії Covid-19 - в четвер повідомили, що їм вдалося вилікувати пацієнта чоловічої статі, у якого у спинномозковій рідині містився вірус", - йдеться у повідомленні.
Попередні дослідження засвідчили, що Covid-19 може вражати кілька органів, включаючи нирки, печінку і серце, але немає ніяких даних про ураження цим захворюванням центральної нервової системи.
56-річному пацієнту було поставлено діагноз Covid-19 24 січня. Однак, після регулярного лікування його стан не покращувався, а погіршувався. У відділенні інтенсивної терапії у нього з'явилися симптоми, пов'язані зі зниженням рівня свідомості, хоча на знімку, зробленому за допомогою комп'ютерної томографії голови, не було виявлено ознак патології.
Згодом медичні працівники після проведення секвенування генів на зразках його спинномозкової рідини підтвердили наявність коронавірусу нового типу і діагностували у цього пацієнта з Covid-19 вірусний енцефаліт - запалення головного мозку.
Після лікування вірусного енцефаліту неврологічні симптоми поступово зникли. 18 лютого чоловіка перевели в інфекційне відділення, а 25 лютого його виписали з лікарні після одужання.
Керівник відділення інтенсивної терапії лікарні "Дітань", особистий лікар цього пацієнта Лю Цзін'юань сказав, що, як тільки у пацієнта з Covid-19 виявляються розлади свідомості, медичний персонал повинен розглянути можливість нейровірусних інфекцій. Після цього слід своєчасно провести дослідження спинномозкової рідини, щоб уникнути затримок зі встановленням діагнозу і знизити рівень смертності критично хворих пацієнтів.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 березня у світі зафіксовано 95 425 випадків зараження коронавірусом. При цьому на території материкового Китаю кількість хворих становить 80 410. Від коронавірусу в світі померло вже 3 286, одужало - 53 299 осіб.
В Україні лабораторно підтверджено один випадок інфікування коронавірусом Covid-19.
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