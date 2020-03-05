Китайські лікарі довели, що коронавірус може вразити нервову систему

Китайські лікарі вперше довели, що коронавірус нового типу може заподіяти шкоду центральній нервовій системі пацієнта.

Про це повідомляє Сіньхуа.

"Лікарі з пекінської лікарні "Дітань" при Столичному медичному університеті - призначеного закладу для лікування нової коронавірусної пневмонії Covid-19 - в четвер повідомили, що їм вдалося вилікувати пацієнта чоловічої статі, у якого у спинномозковій рідині містився вірус", - йдеться у повідомленні.

Попередні дослідження засвідчили, що Covid-19 може вражати кілька органів, включаючи нирки, печінку і серце, але немає ніяких даних про ураження цим захворюванням центральної нервової системи.

56-річному пацієнту було поставлено діагноз Covid-19 24 січня. Однак, після регулярного лікування його стан не покращувався, а погіршувався. У відділенні інтенсивної терапії у нього з'явилися симптоми, пов'язані зі зниженням рівня свідомості, хоча на знімку, зробленому за допомогою комп'ютерної томографії голови, не було виявлено ознак патології.

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Згодом медичні працівники після проведення секвенування генів на зразках його спинномозкової рідини підтвердили наявність коронавірусу нового типу і діагностували у цього пацієнта з Covid-19 вірусний енцефаліт - запалення головного мозку.

Після лікування вірусного енцефаліту неврологічні симптоми поступово зникли. 18 лютого чоловіка перевели в інфекційне відділення, а 25 лютого його виписали з лікарні після одужання.

Керівник відділення інтенсивної терапії лікарні "Дітань", особистий лікар цього пацієнта Лю Цзін'юань сказав, що, як тільки у пацієнта з Covid-19 виявляються розлади свідомості, медичний персонал повинен розглянути можливість нейровірусних інфекцій. Після цього слід своєчасно провести дослідження спинномозкової рідини, щоб уникнути затримок зі встановленням діагнозу і знизити рівень смертності критично хворих пацієнтів.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 березня у світі зафіксовано 95 425 випадків зараження коронавірусом. При цьому на території материкового Китаю кількість хворих становить 80 410. Від коронавірусу в світі померло вже 3 286, одужало - 53 299 осіб.

В Україні лабораторно підтверджено один випадок інфікування коронавірусом Covid-19.

Фото: AA