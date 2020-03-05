США та Ізраїль скасували військові навчання

Командування збройних сил США в Європі та збройні сили Ізраїлю скасували навчання Juniper Cobra 20 через поширення коронавірусу.

Про це Укрінформу повідомили зі штаб-квартири USEUCOM у Штуттгарті.

«Рішення базується на останніх рекомендаціях ізраїльського міністерства охорони здоров’я стосовно Covid-19 і є запобіжним заходом для забезпечення здоров'я та безпеки всіх учасників», - зазначили в командуванні.

Читайте також: Коронавірус зафіксували у 34 країнах Європи

Комбіновані маневри з протиракетної оборони Juniper Cobra 20 мали пройти з 4 до 13 березня. Вони проводяться в Ізраїлі кожні два роки з 2001 року і є частиною програми навчального циклу, спрямованої для поліпшення сумісності оборонних систем США та Ізраїлю і забезпечення стабільності в регіоні. Участь у навчаннях з американської сторони мали взяти близько 2500 солдатів, з ізраїльської - приблизно 1000.