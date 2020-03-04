Коронавірус зафіксували у 34 країнах Європи

У світі зареєстровано понад 93 тисячі випадків Covid-19, одужали більш як 50 тисяч людей, померли - 3198.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Станом на 4 березня 2020 року у світі зареєстровано 93 160 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 198 - летальні. Одужало вже 50 690 осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на території європейського регіону ВООЗ у 34 країнах зареєстровано 3365 випадків захворювання Covid-19 та 85 летальних випадків. Зокрема, в Італії підтверджено 2 502 випадки коронавірусу, Німеччині - 196, Франції - 212, Іспанії - 151, Великій Британії - 56, Хорватії - 9, Австрії - 18, Росії - 3, Фінляндії - 7, Швеції - 24, Ізраїлю - 12, Швейцарії - 307, Греції - 7, Грузії - 3, Норвегії - 33, Румунії - 3, Азербайджані - 3, Нідерландах - 28, Данії - 8, Чехії - 5, Португалії - 2, Бельгії - 8, Ісландії - 18, Сан-Марино - 9, Монако, Північній Македонії, Естонії, Вірменії, Ірландії, Литві, Андоррі, Люксембургу, Білорусі, Україні - по одному випадку.

Як нагадали в МОЗ, в Україні перший випадок Covid-2019 виявлено у чоловіка в Чернівецькій області, який з дружиною повернулися з Італії. Дружина хворого як контактна особа знаходиться під самоізоляцією. За нею встановлено медичне спостереження. Чоловік госпіталізований, ізольований та знаходиться під медичним наглядом. Зразок матеріалу, відібраного у хворого, відправлено для остаточного підтвердження до Лондона. В області відповідні фахівці здійснюють увесь спектр протиепідемічних заходів та відстеження контактів, запевнили в міністерстві.

Наразі по всій Україні у визначених медичних закладах продовжуються навчання (симуляційні вправи) на випадок фіксації коронавірусу.

“Україна готова приймати та лікувати пацієнтів із Covid-19. В нас є інфекційні бокси, близько 12 тисяч ліжок в інфекційних стаціонарах, 2 тисячі лікарів-інфекціоністів та 5 тисяч інших медичних працівників, які працюють в інфекційних лікарнях та інфекційних боксах”, - наголосили в МОЗ.

Фото: АА