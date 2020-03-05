Пекін показав, як утилізують медичні відходи в Ухані, де найбільша кількість людей, які заразилися коронавірусом Covid-19.

Як повідомляє Сіньхуа, «в період епідемії нової коронавірусної пневмонії нелегке завдання утилізації медичних відходів в Ухані (провінція Хубей, Центральний Китай) було доручено компанії Wuhan Beihu Yunfeng Environmental Protection Technology».

Наголошується, що «через високий ризик зараження відходи медичного походження не можна утилізувати тим самим способом, що й звичайні промислові відходи.

Утилізація медичних відходів з Уханя / Фото: Xinhua/Cai Yang

Фахівці компанії Yunfeng застосовують особливий спосіб завантаження, при якому відходи поміщаються в барабанну піч і спалюються при температурі 800-1000 градусів. Шлак видаляється, дим, що виникає при спалюванні, перед викидом очищається до встановленої норми. Так проводиться нешкідлива утилізація величезного обсягу медичних відходів з усіх лікарень Уханя».

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Як повідомлялося, станом на 5 березня у світі зафіксовано 95 425 випадків зараження коронавірусом.

При цьому на території материкового Китаю кількість хворих становить 80 410. Від коронавірусу в світі померло вже 3 286, одужало - 53 299 осіб.