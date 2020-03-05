У Боснії і Герцеговині зафіксували перший випадок зараження коронавірусом
Про це повідомляє Klix.
«У жителя міста Баня Лука, який працює в Італії, та його дитини підтверджено зараження коронавірусом», - йдеться в повідомленні.
Цю інформацію підтвердив міністр охорони здоров’я та соціального захисту Республіки Сербської Ален Шеранич.
Вдень влада регіону проведе пресконференцію, на якій розповість усі деталі.
Дотепер у Боснії та Герцеговині не було зареєстровано жодного випадку захворювання, але 259 осіб перебувають під медичним або епідеміологічним наглядом з причин обережності.
Регіон Західних Балкан перебуває у центрі особливої уваги через поширення коронавірусу, найбільший спалах якого зафіксований у сусідній Італії.
Як відомо, станом на 5 березня у світі зафіксовано 95425 випадків зараження коронавірусом.
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