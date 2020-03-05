У Боснії і Герцеговині зафіксували перший випадок зараження коронавірусом

У Боснії та Герцеговині підтвердили перший випадок зараження новою коронавірусною інфекцією Covid-2019.

Про це повідомляє Klix.

«У жителя міста Баня Лука, який працює в Італії, та його дитини підтверджено зараження коронавірусом», - йдеться в повідомленні.

Цю інформацію підтвердив міністр охорони здоров’я та соціального захисту Республіки Сербської Ален Шеранич.

Вдень влада регіону проведе пресконференцію, на якій розповість усі деталі.

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Дотепер у Боснії та Герцеговині не було зареєстровано жодного випадку захворювання, але 259 осіб перебувають під медичним або епідеміологічним наглядом з причин обережності.

Регіон Західних Балкан перебуває у центрі особливої уваги через поширення коронавірусу, найбільший спалах якого зафіксований у сусідній Італії.

Як відомо, станом на 5 березня у світі зафіксовано 95425 випадків зараження коронавірусом.

Фото: AA