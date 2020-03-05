Каліфорнія ввела надзвичайний стан через коронавірус

Слідом за штатом Вашингтон, Каліфорнія оголосила про запровадження надзвичайного стану після першої смерті від Cоvid-19 на території штату.

Про це повідомляє Business Insider із посиланням на заяву губернатора штату Каліфорнія Ґевіна Ньюсома.

«Штат Каліфорнія залучає усі рівні влади для того, щоб допомоги ідентифікувати випадки зараження та сповільнити поширення коронавірусу. Оголошення надзвичайного стану допоможе штату у подальшій підготовці нашого населення та системи охорони здоров’я на випадок ширшого поширення», - заявив Ньюсом.

Повідомляється, що запровадження надзвичайного стану допоможе захисти споживачів від різкого підвищення цін та дозволить працівникам із сфери охорони здоров’я з інших штатів надавати допомогу закладам, які знаходяться на передовій у боротьбі із коронавірусом.

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Наразі США повідомляє про більше ніж 150 випадків зараження COVID-19, включно з 53 інфікованими у Каліфорнії. Також підтверджено 11 смертей від коронавірусу, серед яких 10 осіб із штату Вашингтон та одна людина із Каліфорнії.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 березня у світі зафіксовано 95425 випадків зараження коронавірусом. Від хвороби померло 3286 осіб.

3 березня в Україні підтвердили перший випадок COVID-2019. Коронавірус виявили у чоловіка з Чернівців, який з дружиною повернувся з Італії.

Фото: Scott Strazzante / The Chronicle