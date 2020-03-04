Італійський міністр пішов на добровільну самоізоляцію

Міністр економічного розвитку Стефано Патуанеллі пішов на добровільну самоізоляцію через контакт з чиновником з Ломбардії, у якого виявили коронавірус.

Про це повідомляє News1.

«Міністр економічного розвитку Стефано Патуанеллі склав тест на коронавірус, який виявився негативним. Проте чиновник усе ж вирішив піти на самоізоляцію після зустрічі 25 лютого з регіональним радником із питань економічного розвитку області Ломбардія Алессандро Маттінцолі, який заразився коронавірусом», – йдеться в повідомленні.

Міністр планує пробути в самоізоляції до 10 березня. Він знаходиться в будівлі міністерства, продовжує роботу, але особисто не спілкується з колегами, проводячи наради в режимі конференц-зв'язку.

Як повідомляв Укрінформ, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте має намір оголосити про додаткові заходи боротьби з коронавірусом. Вони діятимуть по всій країні 30 днів: ніяких рукостискань, обіймів або поцілунків, людей також можуть попросити знаходитися в межах метра одне від одного. Крім того, можуть бути припинені конференції та зустрічі, а спортивні заходи, включаючи футбол, проходитимуть без глядачів. Людей за 75 років можуть попросити залишитися вдома, як і громадян 65 років з поганим здоров'ям.

Загалом в Італії зареєстрували понад 20 нових смертей від коронавірусу, загальна кількість жертв сягнула 79 осіб.