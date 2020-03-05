Польща готова направити 200 силовиків для захисту кордону ЄС від біженців

Польща готова направити для охорони грецько-турецького кордону від проникнення на територію ЄС біженців із Сирії 100 прикордонників і 100 поліцейських.

Про це після зустрічі глав МВС країн ЄС у Брюсселі заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський, повідомляє Onet.pl.

“Від імені польської влади я задекларував, що Польща готова швидко, якщо буде така потреба, направити до Греції 100-особовий підрозділ прикордонної служби і 100-особовий підрозділ поліції”, - повідомив Камінський.

Польська сторона вже передала інформацію про готовність такої допомоги до Європейського агентства із захисту зовнішніх кордонів ЄС (Frontex).

Водночас, Камінський підкреслив, що Польща виступає категорично проти розподілу біженців між країнами ЄС, про що він заявив під час зустрічі міністрів.

Греція звернулася до Frontex про надання негайної допомоги країні у захисті кордонів у світлі масового напливу біженців через територію Туреччини.

У середу влада Греції інформувала, що від суботи призупинено спроби близько 28-ми тис. біженців, які намагалися нелегально перетнути грецько-турецький кордон. Заарештовано 220 осіб, які усе ж змогли нелегально перетнути кордон. На турецькому боці кордону перебуває не менше 15 тис. біженців із Сирії.

Як відомо, ситуація в сирійській провінції Ідліб укотре загострилася у ніч проти 28 лютого, коли сили режиму Асада атакували з повітря турецькі підрозділи, у результаті чого загинуло 33 військовослужбовці. Турецькі військові почали операцію "Весняний щит". У міноборони Туреччини заявили, що операція триватиме до повного знищення елементів, дії яких призвели до загибелі турецьких військових та мирних сирійців. Згодом Анкара заявила, що не стримуватиме біженців з Ідлібу, які намагатимуться потрапити до Європи через Туреччину.

Рада міністрів ЄС із закордонних справ, засідання якої відбулось напередодні у Брюсселі, назвала неприйнятними спроби Туреччини використовувати міграційний тиск для досягнення власних політичних цілей.

фото: РАР