Коронавірус у Франції: 212 заражених, четверо померлих
Про це йдеться в офіційному прес-релізі міністерства охорони здоров‘я Франції, текст якого поширило AFP.
«Четвертою жертвою коронавірусу став 92-річний чоловік, госпіталізований в департаменті Морбіан», - йдеться у повідомленні.
За даними міністерства, станом на ранок середи у Франції зафіксовано 212 випадків інфікування людей коронавірусом. Середній вік інфікованих пацієнтів становить 51 рік.
У країні змінено протоколи звернення по медичну допомогу. Відтепер людині, якій стало зле, не потрібно йти на прийом до терапевта. Вона може зателефонувати диспетчеру, який викликає спеціальну медичну бригаду.
Як повідомлялося, минулого тижня президент Франції Еммануель Макрон визнав, що країна опинилася перед загрозою епідемії, спричиненою коронавірусом.
Кількість людей, заражених коронавірусом, у світі на сьогодні становить понад 100 тис. Від недуги померли понад 3 тис. людей. Одужали після захворювання майже 50 тис. пацієнтів.
Фото: АА