Коронавірус у Франції: 212 заражених, четверо померлих

У Франції зафіксовано вже четверту смерть від коронавірусної хвороби.

Про це йдеться в офіційному прес-релізі міністерства охорони здоров‘я Франції, текст якого поширило AFP.

«Четвертою жертвою коронавірусу став 92-річний чоловік, госпіталізований в департаменті Морбіан», - йдеться у повідомленні.

За даними міністерства, станом на ранок середи у Франції зафіксовано 212 випадків інфікування людей коронавірусом. Середній вік інфікованих пацієнтів становить 51 рік.

У країні змінено протоколи звернення по медичну допомогу. Відтепер людині, якій стало зле, не потрібно йти на прийом до терапевта. Вона може зателефонувати диспетчеру, який викликає спеціальну медичну бригаду.

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Як повідомлялося, минулого тижня президент Франції Еммануель Макрон визнав, що країна опинилася перед загрозою епідемії, спричиненою коронавірусом.

Кількість людей, заражених коронавірусом, у світі на сьогодні становить понад 100 тис. Від недуги померли понад 3 тис. людей. Одужали після захворювання майже 50 тис. пацієнтів.

Фото: АА