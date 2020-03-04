У Білорусі коронавірус підхопили вже шестеро людей
Про це заявили журналістам міністр охорони здоров'я Володимир Каранік, повідомляє БЕЛТА.
"Усі шестеро людей почуваються задовільно. Станом на сьогоднішній ранок температури немає ні у кого, проводиться динамічне спостереження", - сказав Каранік.
Всі випадки виявлено в результаті активних заходів. Перші два з них підтверджено в результаті обстеження осіб, які повернулися з епідеміологічно несприятливих районів.
Крім того, було проведено ізоляцію не тільки пацієнтів, які, згідно з результатами обстеження, є носіями вірусу, але і контактів першого рівня.
"Лабораторно підтверджені випадки належать до контактів першого рівня, які зараз ізольовані. Як і раніше, йдеться про два міста - Мінськ і Вітебськ", - зазначив Каранік.
Як повідомляв Укрінформ, у світі зареєстровано понад 93 тис. випадків коронавірусу Covid-19, одужали понад 50 тис. осіб, померли - 3198.
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