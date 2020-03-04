Трамп уперше поговорив телефоном з лідером "Талібану"

Президент США Дональд Трамп уперше в історії переговорив телефоном з лідером "Талібану" муллою Барадаром Ахундом.

Про це повідомляє The Guardian.

"Розмова між Трампом і главою політичного управління талібів Абдулою Гані Барадаром (також відомим як мулла Барадар Ахунд - ред.) стала першим прямим контактом між президентом США і повстанським керівництвом з моменту початку воєнної інтервенції США в Афганістані 2001 року", - йдеться в повідомленні.

Як заявили в Талібані, дзвінок між Вашингтоном і Дохою (де базується переговорна група талібів) тривав 35 хвилин. Під час розмови Трамп сказав Барадару: "Ви жорсткі люди і у вас велика країна, і я розумію, що ви боретеся за свою батьківщину. Ми пробули там 19 років, і це дуже тривалий час, і виведення іноземних військ з Афганістану зараз відповідає інтересам усіх".

Трамп у свою чергу підтвердив розмову, але дав трохи подробиць про дискусії: "У нас була хороша розмова. Ми погодилися, що насильства бути не повинно. Ми не хочемо насильства. Подивимося, що відбудеться", - зазначив він.

Як повідомлялося, 29 лютого Сполучені Штати Америки та ісламістське угруповання "Талібан" підписали мирну угоду, покликану покласти край 18-річній війні в Афганістані.

Фото: Drew Angerer/Getty Images