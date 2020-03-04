У Польщі підтвердили перший випадок коронавірусу

Перший випадок зараження коронавірусом зареєстровано в Польщі. Людина, яка приїхала з Німеччини, зараз перебуває в інфекційній лікарні у Зеленій Гурі на заході країни.

Про це у середу під час пресконференції заявив міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовський, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні вночі ми отримали позитивний результат першого пацієнта, у якого підтверджено коронавірус у Польщі”, - поінформував Шумовський.

Він додав, що інфікований почувається добре, а усі, хто з ним контактував, перебувають зараз на домашньому карантині.

За словами міністра, пацієнт родом з Люблінського воєводства, а перебуває зараз в інфекційній лікарні міста Зелена Гура Любуського воєводства на заході Польщі.

Як повідомлялося, станом на 4 березня у світі зареєстровано 93 158 випадків зараження вірусом. Його жертвами стали 3198 людини. Понад 50 тисяч осіб одужали.

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