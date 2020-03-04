Ще 12 цивільних загинули в Сирії у результаті ударів сил Асада та РФ
Про це повідомляє Anadolu.
"Прихильники Асада і літаки ВКЗ Росії завдали ударів по місту Ідліб, а також по селищу Бенніш і селу Удван у районі Сехіл Рудж", - йдеться в повідомленні.
Велику кількість мирних жителів доправили у місцеві лікарні.
В Управлінні цивільної оборони («Білі каски») Сирії повідомили, що в результаті ракетного удару режиму Асада в місті Ідліб загинули дев'ятеро мирних жителів, у тому числі четверо дітей дитини, а в ході артилерійського обстрілу селища Удван – два мирних жителя.
Джерела опозиції повідомили, що в результаті бомбардувань ВКС Росії у селищі Бенніш загинув один мирний житель.
Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб після зустрічі в Анкарі зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу заявив, що Велика Британія підтримує зусилля Туреччини зі встановлення режиму припинення вогню в Ідлібі. Рааб вважає, що відповідальність за гуманітарну кризу лежить на режимі Асада та Росії.
Як повідомляв Укрінформ, кількість мігрантів, які перейшли в останні дні з турецької на грецьку територію, сягнула 130 469 осіб.
Після ескалації ситуації в сирійській провінції Ідліб, де загинули понад 30 турецьких солдатів у ході обстрілу силами режиму Башара Асада, до турецько-сирійського кордону перемістилася значна кількість біженців.
Анкара, яка раніше заявляла про відсутність дієвої підтримки з боку ЄС щодо регулювання міграційних потоків, зокрема розміщення біженців на своїй території, перестала їх стримувати і відкрила кордон для охочих.
Фото: rfsmediaoffice.com