Ще 12 цивільних загинули в Сирії у результаті ударів сил Асада та РФ

У результаті атак сил режиму Башара Асада і ВКС РФ в Ідлібській зоні деескалації у вівторок загинули ще 12 мирних жителів.

Про це повідомляє Anadolu.

"Прихильники Асада і літаки ВКЗ Росії завдали ударів по місту Ідліб, а також по селищу Бенніш і селу Удван у районі Сехіл Рудж", - йдеться в повідомленні.

Велику кількість мирних жителів доправили у місцеві лікарні.

В Управлінні цивільної оборони («Білі каски») Сирії повідомили, що в результаті ракетного удару режиму Асада в місті Ідліб загинули дев'ятеро мирних жителів, у тому числі четверо дітей дитини, а в ході артилерійського обстрілу селища Удван – два мирних жителя.

Джерела опозиції повідомили, що в результаті бомбардувань ВКС Росії у селищі Бенніш загинув один мирний житель.

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб після зустрічі в Анкарі зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу заявив, що Велика Британія підтримує зусилля Туреччини зі встановлення режиму припинення вогню в Ідлібі. Рааб вважає, що відповідальність за гуманітарну кризу лежить на режимі Асада та Росії.

Як повідомляв Укрінформ, кількість мігрантів, які перейшли в останні дні з турецької на грецьку територію, сягнула 130 469 осіб.

Після ескалації ситуації в сирійській провінції Ідліб, де загинули понад 30 турецьких солдатів у ході обстрілу силами режиму Башара Асада, до турецько-сирійського кордону перемістилася значна кількість біженців.

Анкара, яка раніше заявляла про відсутність дієвої підтримки з боку ЄС щодо регулювання міграційних потоків, зокрема розміщення біженців на своїй території, перестала їх стримувати і відкрила кордон для охочих.

Фото: rfsmediaoffice.com