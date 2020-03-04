З тюрем в Ірані тимчасово звільняють десятки тисяч в’язнів

Іран тимчасово звільняє більш як 54 тисяч в’язнів, аби протистояти поширенню коронавірусу COVID-19 у переповнених тюрмах.

Про це повідомляє BBC.

«Влада Ірану тимчасово випустила більш як 54 тисячі в’язнів, намагаючись протистояти поширенню нового коронавірусу в переповнених тюрмах країни», - йдеться в повідомленні.

Представник іранської судової влади Гуламхоссейн Есмаїлі заявив, що у в’язнів, випущених на волю, тестування не виявило коронавірусу.

Уточнюється, що тимчасове звільнення поширюється на злочинців, чиї терміни ув'язнення не перевищують п'яти років.

За останніми даними міністерства охорони здоров'я Ірану, внаслідок зараження коронавірусом COVID-19 у країні померли 77 осіб. Це найгірший у світі показник після Китаю - епіцентра спалаху захворювання.

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Як повідомлялося, у світі підтверджено 90 тис. 937 випадків зараження коронавірусом, 3117 осіб померли. Водночас 48 тис. 17 пацієнтів одужали після захворювання.

В Україні лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом COVID-19 - у Чернівцях.