На німецькому круїзному лайнері Aida Aura коронавірус не підтвердили

Підозра на те, що дехто з пасажирів німецького круїзного лайнера Aida Aura міг бути інфікованим коронавірусом, не підтвердилася.

Про це повідомляє телепрограма Tagesschau каналу ARD.

"1200 пасажирів на Aida Aura можуть зітхнути з полегшенням: підозра на коронавірус у двох німців не підтвердилась - подорож триває", - йдеться у репортажі.

Влада Норвегії вдень підтвердила, що попереджувальні тести не показали наявності жодної інфекції, заявили в управляючій компанії Aida Cruises. Корабель зміг продовжити свій шлях.

Судно із близько 1200 пасажирами на борту стояло в порту прибережного міста Гагезунд, на південному заході Норвегії. Лікар громади повідомив раніше Норвезькій радіомовній корпорації (NRK), що тиждень тому обидва пасажири були в контакті з людиною, у якої був діагностований вірус.

За останніми даними, кількість людей, заражених коронавірусом, у світі на сьогодні становить 90 937 осіб. Від недуги померли 3117 осіб. Одужали після захворювання по всьому світу - 48 017 осіб.

За інформацією МОЗ, в Україні лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом Covid-19.