ЄС активував "політичний кризовий механізм" у зв'язку із коронавірусом

У зв’язку зі сплеском коронавірусу Covid-19 Хорватське головування ЄС прийняло рішення активувати так званий механізм Інтегрованої політичної відповіді на кризи (Integrated Political Crisis Response - IPCR), покликаний покращити координацію дій на рівні ЄС.

Інформація про це в понеділок увечері була оприлюднена на сайті Європейської Ради.

«Повна активація IPCR дасть змогу сконцентрувати увагу на визначенні головних проблем у різних секторах та полегшити погодження конкретних заходів ЄС за круглим столом під головуванням Президентства ЄС. Такі кризові зустрічі збирають разом представників офісу Президента Європейської Ради, Європейської Комісії, Європейської служби зовнішніх дій, уражених країн та інших залучених сторін. Учасники круглого столу готують, розвивають та уточнюють пропозиції до дій, рішення щодо яких мають розглядатися та ухвалюватися Європейською Радою», - йдеться у повідомленні.

Механізм Інтегрованої політичної відповіді на кризи був створений відповідно до рішення Європейської Ради від 25 червня 2013 року для підвищення спроможності ЄС у прийнятті швидких рішень перед загрозою різноманітних технологічних або природних криз, які уражають багато секторів суспільства та економіки країн Євросоюзу. 28 січня Хорватське головування вже частково активувало цей механізм у частині обміну інформацією щодо Covid-19. Відтепер цей кризовий механізм розгорнуто у повному обсязі.

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Як повідомлялося, Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) погіршила прогноз зростання світового ВВП на 2020 рік у зв'язку з неочікуваним впливом коронавірусу на світову економіку. За твердженням фахівців організації, коронавірус Covid-19 для світової економіки становить найбільшу небезпеку після фінансової кризи 2008 року. Стрімке поширення вірусу викликає занепокоєння щодо ризиків більш широких заборон на пересування людей, товарів та послуг, що знизить довіру бізнесу та споживачів й уповільнить виробництво.

За одним зі сценаріїв, що містяться у прогнозі ОЕСР, якщо коронавірус поширюватиметься за "принципом доміно", це призведе до скорочення світового економічного зростання до 1,5%. У прогнозі економічного зростання КНР стоїть позначка нижче 5% після зростання ВВП цієї країни на 6,1% 2019 року.

За даними МОЗ України, кількість людей, заражених коронавірусом, у світі на сьогодні становить 90 937 осіб. Від недуги померли 3117 осіб.

Одужали після захворювання по всьому світу - 48 017 осіб.

В Україні не зафіксовано жодного випадку нового коронавірусу.