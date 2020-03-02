Саудівська Аравія підтвердила перший випадок коронавірусу

У Саудівській Аравії підтвердили перший випадок коронавірусу, захворів громадянин СА, який повернувся до країни з Ірану.

Про це повідомляє AFP.

«Саудівська Аравія в понеділок підтвердила перший випадок коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

Позитивний результат тестування показав громадянин Саудівської Аравії, який повернувся з Ірану, в якому від COVID-19 після Китаю загинула найбільша кількість людей.

Хворого помістили в карантин.

Нагадаємо, минулого тижня уряд Саудівської Аравії вирішив тимчасово заборонити паломникам відвідувати святі місця з метою запобігти поширенню коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 2 березня кількість інфікованих коронавірусом Covid-19 у світі досягла 89 074 осіб, померли - 3 048, одужали - 45 110 осіб.

Фото: АА