Температурний скринінг на кордоні не запобігає поширенню коронавірусу - ВООЗ

Метод вимірювання температури людини при в'їзді до країни задля запобігання коронавірусу має сумнівну ефективність.

Про це йдеться у рекомендаціях на сайті ВООЗ.

"Контроль температури тіла на в'їзді або виїзді сам по собі не є ефективним засобом запобігання поширенню інфекції між країнами, оскільки інфіковані особи можуть перебувати в інкубаційному періоді, у них може не бути очевидних симптомів через ранню стадію перебігу хвороби, або вони можуть прийняти ліки й таким чином приховати симптоми", - йдеться у рекомендаціях ВООЗ.

"Крім того, такі заходи потребують значних інвестицій, а натомість приносять мало користі. Ефективніше надавати правильні рекомендації мандрівникам та збирати дані про стан здоров’я по приїзді людини, включно з контактними даними під час подорожі, щоб забезпечити можливість належної оцінки ризику", - зазначають у ВООЗ.

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Як повідомлялося, за останньою інформацію, у світі підтверджено 88,4 тис. випадків захворювання на Cоvid-19. Понад 3 тис. осіб померли, з яких 2912 - в Китаї.

Про занепокоєння у зв'язку з поширенням хвороби вже заявила ВООЗ, піднявши рівень ризиків до "дуже високого".