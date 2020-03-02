В Андоррі виявили перший випадок коронавірусу

В Андоррі виявили перший випадок коронавірусу

Укрінформ
В Андоррі офіційно підтверджено перший випадок інфікування Covid-19.

Про це повідомляє CNN з посиланням на речницю уряду Андорри Джудіт Педрос.

«Прессекретар уряду Джудіт Педрос заявила, що інфікованим виявився 20-річний громадянин Андорри, який нещодавно відвідав місто Мілан, Італія», - йдеться у повідомленні.

Наразі Італія являє собою європейський епіцентр коронавірусу. На даний час там зареєстровано 1694 випадки інфікування, ще 34 людини померли.

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Зазначається, що за останні два тижні понад 10 європейських країн повідомили про перші випадки інфікування Covid-19.

Як повідомлялося, станом на ранок 2 березня кількість інфікованих коронавірусом Covid-19 у всьому світі досягла 89 074 осіб, померли - 3 048, одужали - 45 110 осіб.

Фото: АА

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