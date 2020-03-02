В Андоррі виявили перший випадок коронавірусу

В Андоррі офіційно підтверджено перший випадок інфікування Covid-19.

Про це повідомляє CNN з посиланням на речницю уряду Андорри Джудіт Педрос.

«Прессекретар уряду Джудіт Педрос заявила, що інфікованим виявився 20-річний громадянин Андорри, який нещодавно відвідав місто Мілан, Італія», - йдеться у повідомленні.

Наразі Італія являє собою європейський епіцентр коронавірусу. На даний час там зареєстровано 1694 випадки інфікування, ще 34 людини померли.

Зазначається, що за останні два тижні понад 10 європейських країн повідомили про перші випадки інфікування Covid-19.

Як повідомлялося, станом на ранок 2 березня кількість інфікованих коронавірусом Covid-19 у всьому світі досягла 89 074 осіб, померли - 3 048, одужали - 45 110 осіб.

Фото: АА