В Ізраїлі - треті за рік парламентські вибори

В Ізраїлі в понеділок, 2 березня, проходять парламентські вибори - вже треті за останні 12 місяців.

Про це повідомляє DW.

"Близько 6,5 млн виборців мають обрати 120 депутатів кнесету 23-го скликання. По всій країні відкрито близько 10 тисяч виборчих дільниць. У цілому ряді міст встановлено "виборчі намети", що особливо охороняються, для ізраїльтян, які через епідемію коронавірусу перебувають під домашнім карантином", - наголошується в повідомленні.

В Ізраїлі вже близько року не вдається створити стабільний уряд. Спроби сформувати кабінет після виборів у квітні і вересні 2019 року закінчилися провалом через патову розстановку сил між лівоцентристським і праворелігійним табором. Жодному з них не вдалося отримати більшості в кнесеті.

Згідно з опитуваннями, нинішні вибори теж можуть дати невизначені результати, оскільки партія "Лікуд" на чолі з правоконсервативним прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу й опозиційний лівоцентристський блок "Кахоль-Лаван", очолюваний колишнім начальником генштабу збройних сил Ізраїлю Бені Ганцем, користуються приблизно однаковою підтримкою виборців.

Після виборів президент Ізраїлю Реувен Ривлін вирішить, кому доручити формування нового уряду. Зазвичай таке доручення отримує лідер найбільшої політичної сили. Він матиме чотири тижні для створення нового кабінету. При потребі цей термін можуть продовжити ще на два тижні.

Фото: DW