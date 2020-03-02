У Штатах через коронавірус скасували щорічну енергетичну конференцію

Міжнародну енергетичну конференцію в Х'юстоні CERAWeek скасували на тлі поширення коронавірусу.

Про це повідомляє CNBC.

"Щорічна енергетична конференція CERAWeek, яка мала була відбутися в Х'юстоні з 9 по 13 березня, була скасована через прискорення поширення коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

Організатори заходу наголосили, що скасовують конференцію "з глибоким розчаруванням".

Читайте також: Берлін скасував щорічний міжнародний туристичний ярмарок

CERAWeek - найбільша конференція енергетичної галузі, щорічно збирає вищих керівників галузі з усього світу.

Як зазначає видання, це не перша масова подія, яку було скасовано через спалах коронавірусу.

Читайте також: Щорічну конференцію Facebook скасували через коронавірус

За останніми даними, на вечір 1 березня кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 по всьому світу досягла 87,5 тисячі осіб, а на планеті вже понад 60 країн, де виявили вірус.