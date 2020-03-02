Макрон буде допомагати Греції у боротьбі з потоком мігрантів із Сирії
Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
"Франція готова внести свій внесок в європейські зусилля, щоб надати їм швидку допомогу і захистити кордони. Ми повинні діяти спільно, щоб уникнути гуманітарної та міграційної кризи", - заявив Макрон.
Pleine solidarité avec la Grèce et la Bulgarie, la France est prête à contribuer aux efforts européens pour leur prêter une assistance rapide et protéger les frontières. Nous devons agir ensemble pour éviter une crise humanitaire et migratoire.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 1, 2020
Глава Франції також висловив "повну солідарність" з Грецією та Болгарією, які намагаються стримати потік сирійських біженців після того, як Туреччина відкрила для них кордони Євросоюзу.
Нагадаємо: раніше президент Туреччини Тайїп Ердоган заявив, що країна відкрила свої кордони з ЄС для сирійських біженців.
Тим часом поліція Греції посилює прикордонні пункти пропуску з Туреччиною. На п'яти островах в Греції місцеві жителі протестують проти будівництва нових таборів для мігрантів.
Фото: securityconference.org