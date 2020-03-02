Макрон буде допомагати Греції у боротьбі з потоком мігрантів із Сирії

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що буде допомагати Греції стримувати потік мігрантів із Сирії.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Франція готова внести свій внесок в європейські зусилля, щоб надати їм швидку допомогу і захистити кордони. Ми повинні діяти спільно, щоб уникнути гуманітарної та міграційної кризи", - заявив Макрон.

Pleine solidarité avec la Grèce et la Bulgarie, la France est prête à contribuer aux efforts européens pour leur prêter une assistance rapide et protéger les frontières. Nous devons agir ensemble pour éviter une crise humanitaire et migratoire. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 1, 2020

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Глава Франції також висловив "повну солідарність" з Грецією та Болгарією, які намагаються стримати потік сирійських біженців після того, як Туреччина відкрила для них кордони Євросоюзу.

Нагадаємо: раніше президент Туреччини Тайїп Ердоган заявив, що країна відкрила свої кордони з ЄС для сирійських біженців.

Тим часом поліція Греції посилює прикордонні пункти пропуску з Туреччиною. На п'яти островах в Греції місцеві жителі протестують проти будівництва нових таборів для мігрантів.

Фото: securityconference.org