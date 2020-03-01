На кордоні Туреччини з ЄС зібралися понад 13 тисяч мігрантів

Понад 13 тисяч мігрантів зібралися на греко-турецькому кордоні у ніч проти неділі, 1 березня.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Міжнародну організацію з міграції (МОМ).

"Починаючи з 29 лютого співробітники організації працювали на 212-кілометровому кордоні між Туреччиною та Грецією та зафіксували щонайменше 13 тисяч людей, які зібралися біля офіційних пунктів пропуску та неформальних прикордонних переходів групами від кількох десятків до понад трьох тисяч осіб", - йдеться у повідомленні.

За даними співробітників МОМ, мігранти приїжджали на кордон на машинах, таксі в автобусах із Стамбула. Більшість із них - це чоловіки. "Утім, ми також бачимо багато сімей, які подорожують з маленькими дітьми", - зазначив глава МОМ в Туреччині Ладфо Гвілава.

Вночі співробітники організації роздавали їжу та речі першої необхідності. Зазначається, що в той час температура опустилася майже до нуля градусів, а вітер був досить сильним.

Тим часом міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу в ніч проти неділі написав у Twitter, що 47.113 мігрантів вже нібито перетнули кордон через провінцію Едірне.

Раніше президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив, що країна відкрила свої кордони з ЄС для сирійських біженців.

Тим часом поліція Греції посилює прикордонні пункти пропуску з Туреччиною. На п'яти островах в Греції місцеві жителі протестують проти будівництва нових таборів для мігрантів.

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