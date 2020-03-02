Піт Буттіджич зійшов з президентських перегонів у Штатах – CNN

Один із фаворитів президентської кампанії в США серед демократів Піт Бутіджич прийняв рішення завершити свою участь у перегонах.

Про це повідомив у неділю американський телеканал CNN із посиланням на одного з помічників його кампанії.

"Колишній мер міста Сауз Бенд (штат Індіана) Піт Буттіджич завершує свою участь у якості кандидата в президенти", - зазначається в повідомленні.

Мер Піт, як його називають у США, кинув справжній виклик традиційним учасникам перегонів через свій відносно молодий вік (38 років), а також нетрадиційну сексуальну орієнтацію, про що він відкрито заявив задовго до цього.

Після приголомшливого успіху на праймеріз у штатах Айова і Нью-Гемпшир, Буттіджич намагався закріпити перемогу в інших регіонах по всій Америці. Його кампанія робила ставку на афроамериканську та латиноамериканську громади, які зазвичай підтримують демократів на виборах. Однак він не добився успіху в штатах Невада й Південна Кароліна й опинився далеко позаду фаворитів.

Нагадаємо: Піт Буттіджич вступив у президентські перегони як відносно невідомий кандидат. Дехто порівнював його з президентом Бараком Обамою. Мер Піт свого часу закінчив Гарвардський коледж та Оксфордський університет. З 2009 по 2017 рр. він був офіцером морської розвідки у Військово-морському резерві США, здобувши звання лейтенанта. Упродовж семи місяців у 2014 році він проходив службу в Афганістані.

Крім англійської, Буттіджич розмовляє також норвезькою, іспанською, італійською, мальтійською, арабською, перською та французькою мовами.