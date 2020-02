Вибори в США: Сандерс лідирує на праймеріз від демократів у Неваді

Про це повідомляє CNN.

За підсумками підрахунку 43% голосів, Сандерс набирає в Неваді 46.8%. На другому місці із суттєвим відривом колишній віцепрезидент США Джо Байден з 20.7%. Третій — Піт Буттіджич з 15.1%, далі — Елізабет Ворен з 9.5%, Емі Клобушар 4.0% і мільярдер Том Стаєр із 3.7%.

"У Неваді ми тільки що зібрали різновікову, мультирасову коаліцію, яка переможе не тільки в Неваді, але і по всій країні", - заявив Сандерс виступаючи на мітингу в Техасі.

Breaking: We won Nevada!



We are building an unprecedented grassroots movement, and together, there is nothing we cannot accomplish.



Let's take the next step and win it all. Chip in here: https://t.co/K75dGyYsR6 pic.twitter.com/1sEuhgy9Kb