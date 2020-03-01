Вибори у США: Байден лідирує на праймеріз від демократів у Південній Кароліні

Колишній віцепрезидент США Джо Байден переміг у первинному голосуванні в Південній Кароліні за право висуватися в президенти США від Демократичної партії.

Про це повідомляє AP.

“Джо Байден виборов рішучу перемогу у праймеріз Демократів в Південній Кароліні через сильну підтримку афроамериканців. Перемога була настільки впевненою, що може схилити інших поміркованих кандидатів до припинення участі у виборчих перегонах та послабити зростання його прогресивного суперника Берні Сандерса”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що друге місце на праймеріз посів Берні Сандерс, але його розрив із лідером був значним.

“Цей програш дав миттєве полегшення стривоженим демократам, які остерігалися, що демократичний соціаліст завершить лютий із чотирма перемогами поспіль, що ускладнило б іншим випередження його”, - зазначає видання.

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Агентство додає, що Байден здобув 60% голосів афроамериканців у Південній Кароліні. Він також отримав хорошу підтримку старших виборців, жінок, поміркованих, консерваторів та релігійних людей. Натомість, за Сандерса проголосувало усього 15% афроамериканців.

Нагадаємо: раніше The Washington Post повідомила, що РФ збирається підтримати на виборах президента Сполучених Штатів сенатора від штату Вермонт Берні Сандерса, готуючи кампанію по втручанню в американські вибори у 2020 році.