Кількість заражених коронавірусом у ​​Німеччині зросла до 129

У Німеччині кількість інфікованих коронавірусом зросла більш ніж удвічі проти минулої п’ятниці та сягнула в неділю 129. Станом на п’ятницю випадків було лише 53.

Про це поінформували з Інституту Роберта Коха.

«Станом на 15.00 1 березня у Німеччині підтверджено 129 випадків зараження вірусом SARS-CoV-2», - йдеться у пресрелізі.

Найбільше їх у землі Північний Рейн-Вестфалія – 74, майже всі - у районі Гайнсберг.

У Баварії 23 випадки, в Баден-Вюртемберзі 15, в Гессені 8. По два підтверджених випадки в Райнланд-Пфальці та Шлезфіг Гольштайні; по одному – в Нижній Саксонії, Гамбурзі та Бремені. А також 2 випадки серед гостей країни, місцеперебування яких на вказується.

Більшість людей, заражених вірусом, мають легку симптоматику застуди або взагалі не мають жодних симптомів. За даними Інституту Роберта Коха, 15 заражених захворіли серйозно. У них виникають проблеми з диханням або розвинулася пневмонія.

Інститут рекомендує регулярне миття рук. Експерти не радять використовувати дихальні маски та дезінфікуючі засоби у повсякденному житті. «Мила і води вистачає», - заявив віце-президент інституту Ларс Шааде.

Як повідомляв Укрінформ, найбільший міжнародний туристичний ярмарок ITB, який мав відбутися наступного тижня в Берліні, скасовано.

За останніми даними, станом на 1 березня 2020 року, у світі зареєстровано 86 986 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 979 - летальні. Одужало вже 42 294 осіб.

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.

Фото: AA