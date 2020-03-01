У громадянки Білорусі один з тестів на коронавірус виявився позитивним

У білоруски з Вітебська один з тестів на коронавірус дав позитивний результат.

Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

"У РНПЦ епідеміології та мікробіології один з тестів, які були виконані у білоруски, виявив фрагмент РНК, який може належати типу коронавірусу 2019 nCoV", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що громадянка Білорусі і двоє її колег прибули з Італії. У зв'язку з тим, що нетривалий час вони були в північній Італії, їх викликали до закладу охорони здоров'я. У всіх взяли тести та аналізи. Пацієнтів було госпіталізовано у Вітебську обласну клінічну інфекційну лікарню.

"На сьогодні стан всіх трьох задовільний, ознак захворювання немає. Пацієнтці проводиться поглиблена лабораторна діагностика. У двох її колег тести негативні", - уточнили у Міністерстві охорони здоров'я.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі 27 лютого тести, проведені в Республіканському науково-практичному центрі епідеміології та мікробіології, показали наявність коронавірусу 2019 nCoV у одного зі студентів з Ірану, який прибув рейсом з Баку 22 лютого.