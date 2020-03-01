На виборах у Словаччині перемагає опозиція — дані екзит-полів

Опозиційна партія OLaNO перемогла на виборах у парламент Словаччини.

Такі дані оприлюднив екзит-пол увечері 29 лютого, повідомляє AFP.

#BREAKING Opposition OLaNO anti-graft party wins Slovakia election: exit poll pic.twitter.com/1qC5c8LzCw — AFP news agency (@AFP) Лютий 29, 2020

Як пише Aktuality, за OLaNO віддали голоси 25,8% словаків, тоді як за партію влади Smer-SD - лише 14,9% виборців.

Третю та четверту сходинку займають ліберальні партії: "Прогресивна Словаччина", вихідцем з якої є чинний президент Зузанна Чапутова (9,3%) і "Свобода і солідарність" (8,3%).

Також до парламенту проходять партія експрезидента Андрія Косички "Для людей" (Za ľudí, 7,8%), популістський рух "Ми сім'я" (7,5%) і консерватори з KDH (5,1%).

Нагадаємо: проведені напередодні виборів опитування не продемонстрували явної переваги якої-небудь з політсил, проте підтримка ультранаціоналістичної партії порівняно зросла.

В парламенті Словаччини 150 депутатських місць. Зараз найбільша фракція в парламенті (48 місць) - соціал-демократичної партії Smer, до якої належить чинний прем'єр-міністр Петер Пеллегріні (вступив на посаду в березні 2018 року). Втім, після масових протестів в країні через вбивства журналіста-розслідувача Яна Кучака, підтримка керівної партії різко знизилася.