У Словаччині — парламентські вибори

У Словаччині сьогодні відбуваються вибори до парламенту, що можуть кинути виклик тривалому домінуванню у словацькій політиці лівоцентристської партії Smer.

Про це повідомляє BBC.

Видання зауважує, що проведені напередодні виборів опитування не продемонстрували очевидної переваги якійсь з політсил, однак підтримка ультранаціоналістичної партії порівняно зросла.

У парламенті Словаччини 150 депутатських місць. Нині найбільшу фракцію в парламенті (48 місць) має соціал-демократична партія Smer, до якої належить чинний прем'єр-міністр Петер Пеллегріні (обійняв посаду у березні 2018 року). Втім, після масових протестів в країні через вбивство журналіста-розслідувача Яна Кучака, підтримка урядової партії різко знизилася.

Напередодні виборів підтримка Smer оцінювалася у 17%, тоді як загальні вибори 2016 року партія виграла з результатом 28% голосів.

Друге місце соціологи віддавали правоцентристській партії Ordinary People (OLaNO), яка напередодні виборів зміцнила популярність завдяки своїй антикорупційній програмі.

Права партія "Наша Словаччина" (LSNS) піднялася на третє місце, свідчать опитування. На четвертому та п’ятому місці — лівоцентристська ліберальна група "Прогресивна Словаччина" (PS-SPOLU) та ліберальна опозиційна партія "За Люді", яку очолює колишній президент Андрей Кіска.

Як повідомляв Укрінформ, журналіст-розслідувач Ян Кучак був вбитий разом зі своєю дівчиною Монікою Кусніровою у власному будинку у словацькому селищі Велька Мача під містом Трнава. Правоохоронці припускають, що вбивство сталося в період з 22 до 25 лютого 2018 року.

Мотивом злочину могла бути професійна діяльність журналіста, зокрема його розслідування діяльності італійської мафії на сході країни. Голова уряду Словаччини Роберт Фіцо заявив, що уряд готовий сплатити 1 млн євро за інформацію, що допоможе розслідуванню.