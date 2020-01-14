Вбивство словацького журналіста: обвинувачений у суді визнав провину

Один з обвинувачених у причетності до вбивства словацького журналіста-розслідувача Яна Кучака та його дівчини Моніки Куснірової, Мирослав Марчек, на судовому процесі у Словаччині зізнався у вбивстві пари у лютому 2018 року.

Про це він заявив у залі суду, повідомляє The Slovak Spectator.

“Я визнаю свою провину у першому обвинуваченні (вбивстві Кучака й Куснірової — ред.) ”, - сказав Марчек на суді у місті Пезінок у понеділок.

Розгляд справи по суті триватиме до кінця лютого.

Зазначається, що під час підготовчого судового засідання 19 грудня ніхто з п'яти обвинувачених не визнавав свою провину у вбивстві журналіста та його дівчини.

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Як повідомляв Укрінформ, журналіст-розслідувач Ян Кучак був убитий разом зі своєю дівчиною Монікою Кусніровою у власному будинку в словацькому селищі Велька Мача під містом Трнава. Правоохоронці припускають, що вбивство сталося в період з 22 по 25 лютого 2018 року. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що уряд готовий сплатити 1 млн євро за інформацію, яка допоможе розслідуванню.

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Мотивом злочину могла бути професійна діяльність журналіста, зокрема його розслідування діяльності італійської мафії на сході країни.