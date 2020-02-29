У Сінгапурі кількість інфікованих коронавірусом перевищила 100 осіб
Таким чином загальна кількість інфікованих в цій азійській країні зросла до 102-х осіб, повідомляє Bernama.
"Міністерство охорони здоров'я Сінгапуру сьогодні підтвердило ще чотири випадки зараження на вірус Covid-19 на острові. Загальна кількість зареєстрованих випадків зросла до 102", - йдеться у повідомленні.
Коронавірус виявили у малайзійського туриста та трьох сінгапурців.
Також станом на 29 лютого МОЗ Сінгапуру помістило на карантин 3033 осіб з підозрою на коронавірус.
Як повідомлялося, у світі станом на ранок 29 лютого зареєстровано 85 187 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2 924 - летальні. Одужало вже 39 545 осіб.
На території Європи зареєстровано 1 123 випадків захворювання Covid-19 у 27 країнах.
В Україні, за даними МОЗ, жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу не зафіксовано.
Фото: АА