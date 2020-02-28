Бойові дії та атаки на цивільні об’єкти у Сирії мають бути зупинені — ЄС

Євросоюз підтримує постійні контакти з міжнародними партнерами у пошуку шляхів для деескалації ситуації в Сирії, у тому числі, з Росією, з міністром закордонних справ якої високий представник ЄС матиме контакт вже сьогодні.

Про це у п’ятницю під час брифінгу для преси заявив речник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Пітер Стано, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Для ЄС Сирія залишається постійним джерелом занепокоєння, європейські лідери закликали всі сторони в Ідлібі припинити бойові дії та надати гуманітарний доступ до населення. Високий представник ЄС, починаючи із вчорашнього вечора, перебуває у постійному контакті з своїми міжнародними партнерами…. З Росією ми маємо контакти на різних рівнях, включаючи рівень послів, а також контакти високого представника ЄС з міністром (РФ) Лавровим, які відбувалися у минулому і заплановані на сьогодні», - сказав Пітер Стано.

Відповідаючи на запитання журналістів, він не став спекулювати навколо можливої міжнародної зустрічі щодо врегулювання в Сирії між лідерами Туреччини і Російської Федерації з можливою участю представників Німеччини та Франції, зазначивши, що такі наміри поки не матеріалізувалися.

«Для ситуації в Ідлібі немає жодних альтернатив: бойові дії мають бути зупинені, невибіркові атаки на шпиталі та на інші цивільні об’єкти мають бути зупинені. Це чітке та невідкладне послання від країн-членів ЄС до всіх сторін і до головних учасників цієї конфронтації. Тож Росія має прислухатися до цього. Будь-який відповідальний міжнародний учасник має брати до уваги величезні страждання мирного населення, і зробити все, щоб їх зупинити», - наголосив Стано.

Він окремо підкреслив, що ЄС, як найбільший гуманітарний донор Сирії, за участю міжнародних партнерів продовжить надавати допомогу населенню країни, яке страждає від бойових дій, а також сирійським біженцям, які знаходяться у сусідніх країнах.

Фото з сайту esigngenie