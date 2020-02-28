У Мексиці зареєстрували перші випадки зараження коронавірусом

Влада Мексики зареєструвала перші два випадки зараження коронавірусом у країні.

Про це повідомляє CNBC.

“Міністр МОЗ Мексики підтвердив перші два випадки коронавірусу”, - йдеться у повідомленні.

За словами Хюго Лопеза-Гателла, один пацієнт перебуває у столиці Мехіко-Сіті, а інший у північному місті Сінілао.

Він додав, що їхній стан здоров'я не є критичним.

Щонайменше п'ятеро членів родини першого пацієнта були поміщені в ізоляцію.

Як зауважив міністр, один із інфікованих до захворювання спілкувався з людиною, яка подорожувала на північ Італії.

Зазначається, що Бразилія стала першою країною у Латинській Америці, де у середу виявили перший випадок коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 28 лютого 2020 року у світі зареєстровано 83 399 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2858 летальних. Одужало вже 36 659 осіб.

Фото: AA