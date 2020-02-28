В Ірані від коронавірусу загинули 34 особи, заражених вже 338

Кількість загиблих в Ірані від коронавірусу збільшилася до 34 осіб, ще у 338 людей виявлено інфекцію.

Про це повідомляє IRNA із посиланням на заяву речника міністра охорони здоров’я Ірану Кіянуша Яганпура.

«Яганпур заявив, що від коронавірусу померло 34 людини та у 338 осіб підтверджено інфікування Covid-19», - йдеться у повідомленні.

За словами міністра, середній вік загиблих - за 60 років.

Іранська влада закрила школи, університети та інші освітні центри, скасувала усі масові заходи, щоб узяти під контроль поширення вірусу.

Раніше повідомлялося про 26 загиблих та 245 інфікованих в Ірані.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 28 лютого у світі зареєстровано 83 399 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2858 летальних. Одужало вже 36 659 осіб.

фото: АА