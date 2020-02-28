РФ просить Сирію взяти паузу в бойових діях, щоб евакуювати поранених

Глава МЗС РФ Сергій Лавров сказав, що Росія виступає за врегулювання конфліктів у Сирії та Лівії шляхом політичного діалогу, але проти "компромісів із терористами".

Також Лавров повідомив про телефонну розмову президентів Росії й Туреччини в п'ятницю щодо ситуації в Ідлібі. Про це глава МЗС РФ заявив на спільній прес-конференції з люксембурзьким колегою Жаном Ассельборном, повідомляє ТАСС.

"РФ виступає за налагодження інклюзивного діалогу між усіма політичними силами відповідної країни (Сирії або Лівії - ред.)... І, звісно, ми виступаємо за те, щоб не було жодних компромісів з терористами, які підняли голову після вибуху в 2011 році так званої арабської весни", - наголосив Лавров.

За його словами, всі зовнішні гравці повинні співпрацювати для деескалації в Сирії на всіх етапах, а не "коли грім вдарив". Москва підтверджує повну прихильність домовленостям президентів РФ і Туреччини щодо Ідлібу, додав міністр.

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При цьому, зазначив Лавров, "Москва не може перешкодити сирійській армії відповідати терористам в Ідлібі". Росія попросила Сирію взяти паузу в бойових діях в Ідлібі для безпечної евакуації поранених, додав Лавров. Він заявив, що події в Ідлібі не дають підстав для задіяння статті статуту НАТО про спільну оборону. Росія ладна працювати над гарантуванням безпеки турецьких військовослужбовців в Сирії.

Лавров також повідомив про телефонну розмову президентів Росії і Туреччини в п'ятницю щодо ситуації в Ідлібі. «Сьогодні відбулася телефонна розмова президентів Путіна й Ердогана на прохання глави Турецької Республіки. Розмова була детальною, вона була присвячена необхідності зробити все, щоб виконати початкові домовленості щодо зони деескалації», - наголосив глава МЗС РФ.

За його словами, Путін і Ердоган також обговорили можливість проведення контактів щодо Ідлібу найближчим часом на тому чи іншому рівні.

Як відомо, в ніч на 28 лютого відбулося значне загострення ситуації в Ідлібі. В результаті авіаудару сил режиму загинуло 33 військовослужбовців ЗС Туреччини.