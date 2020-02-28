Сенатори закликають Трампа ввести нові санкції проти Росії

Сенатори закликають Трампа ввести нові санкції проти Росії

Укрінформ
Американські сенатори Марко Рубіо й Бен Кардін представили резолюцію до п'ятої річниці від дня загибелі російського опозиціонера Бориса Нємцова, в якій закликають запровадити санкції проти російських чиновників, які порушують права людини.

Про це повідомляє пресслужба Кардіна.

"Американські сенатори Бен Кардін від демократів та Марко Рубіо від республіканців з нагоди п'ятої річниці вбивства лідера російської опозиції Бориса Нємцова, представили резолюцію, яка засуджує Росію через її політично-вмотивовані ув'язнення та закликає (Москву - ред.) звільнити політичних в'язнів", - йдеться у пресрелізі.

Сенатори також закликають аміністрацію Трампа скористатися інструментами Конгресу для запровадження санкцій проти російських чиновників, які порушують права людини.

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Як повідомлялося, один із лідерів російської опозиції Борис Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року у центрі Москви. За звинуваченням у його вбивстві засуджено п'ятьох осіб. Замовника злочину не встановлено.

Фото: The White House

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