Сенатори закликають Трампа ввести нові санкції проти Росії

Американські сенатори Марко Рубіо й Бен Кардін представили резолюцію до п'ятої річниці від дня загибелі російського опозиціонера Бориса Нємцова, в якій закликають запровадити санкції проти російських чиновників, які порушують права людини.

Про це повідомляє пресслужба Кардіна.

"Американські сенатори Бен Кардін від демократів та Марко Рубіо від республіканців з нагоди п'ятої річниці вбивства лідера російської опозиції Бориса Нємцова, представили резолюцію, яка засуджує Росію через її політично-вмотивовані ув'язнення та закликає (Москву - ред.) звільнити політичних в'язнів", - йдеться у пресрелізі.

Сенатори також закликають аміністрацію Трампа скористатися інструментами Конгресу для запровадження санкцій проти російських чиновників, які порушують права людини.

Як повідомлялося, один із лідерів російської опозиції Борис Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року у центрі Москви. За звинуваченням у його вбивстві засуджено п'ятьох осіб. Замовника злочину не встановлено.

Фото: The White House