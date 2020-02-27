Євросоюз вшанував пам'ять опозиційного російського політика Нємцова

Європейський Союз вшанував пам'ять опозиційного російського політика Бориса Нємцова, якого вбили у центрі Москви п’ять років тому.

Відповідна заява речника ЄС оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"В цей день п'ять років тому Борис Нємцов, колишній віце-прем’єр-міністр Російської Федерації та один з провідних лідерів російської опозиції, був жорстоко вбитий у центрі Москви... Має бути проведено повне та прозоре розслідування його вбивства, щоб всі причетні до цього злочину були притягнуті до відповідальності", - йдеться у заяві речника ЄС.

Документ нагадує, що Борис Нємцов безстрашно та долаючи численні перешкоди працював для розвитку демократичних цінностей та політичного плюралізму в Росії.

"Він продовжує надихати багатьох у часи, коли громадянське суспільство та незалежні медіа в Росії стикаються із зростаючими обмеженнями, а їх свободи утискаються законодавчими заборонами", - додав речник ЄС.

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Як вже повідомлялося, Борис Нємцов був убитий пізно увечері 27 лютого 2015 року на Великому Москворєцькому мосту, навпроти Кремля. У справі про вбивство засуджено п'ятьох уродженців Чечні, які були визнані винними в скоєнні злочину. Замовника вбивства не встановлено.