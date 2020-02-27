У Празі перед посольством РФ з'явилася площа Бориса Нємцова

У п'яту річницю вбивства російського опозиційного політика Бориса Нємцова у чеській столиці пройшла церемонія перейменування площі, на якій розташовано будівлю посольства Росії.

Про це повідомило Радіо Свобода, яке вело онлайн-трансляцію заходу.

«Площу Під каштанами за рішенням міської ради столиці Чехії, прийнятому раніше на цьому тижні, перейменовано на площу Бориса Нємцова. У церемонії бере участь мер Праги Зденек Гржіб, який виступив одним з ініціаторів перейменування. Взяла участь у церемонії також донька політика Жанна Нємцова», - йдеться у повідомленні.

В Праге в пятую годовщину убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова проходит церемония переименования площади, на которой расположено здание посольства России. pic.twitter.com/9L0WNcqlIF — Радио Свобода (@SvobodaRadio) February 27, 2020

Петиція про те, щоб назвати площу ім'ям Нємцова, з'явилася ще кілька років тому. Празька топографічна комісія кілька разів відхиляла запит на зміну назви. Однак на початку лютого відомство визнало, що перейменування не торкнеться житлових будинків і жителям району не доведеться міняти документи.

Влада Праги, обґрунтовуючи перейменування, підкреслює, що хотіли б відзначити внесок Нємцова у будівництво демократичної Росії, а також підтримати тих, хто бореться в Росії за права людини.

У перейменування є і противники, які стверджують, що воно не узгоджено з мешканцями району. Проти перейменування виступив президент Чехії Мілош Земан, який заявив, що головна мета цього - не увічнення пам'яті Нємцова, а прагнення зробити жест на адресу російської влади.

На церемонію були запрошені представники російського посольства. МЗС Росії поки що не прокоментував перейменування площі. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав його справою празької влади, але при цьому закликав їх "не забувати про червоноармійців, які звільнили Прагу від нацизму й фашизму".

Акції на пам'ять про Нємцова проходять у ці дні в Росії й в ряді країн світу. У Москві, Петербурзі, Єкатеринбурзі та інших російських містах марші та інші акції пам'яті опозиціонера пройдуть в суботу, 29 лютого.

Борис Нємцов - один із лідерів російської опозиції, критик Володимира Путіна - був убитий 27 лютого 2015 року у центрі Москви. За звинуваченням у вбивстві було засуджено п'ятьох осіб. Замовника злочину не встановлено.

Фото: RFE/RL