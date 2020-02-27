В Японії жінка вдруге захворіла на коронавірус
Про це повідомляє The Mainichi із посиланням на владу у префектурі Осаки.
“У 40-річної жінки, яка мешкає на заході Японії, було виявлено коронавірус у січні. Після надання медичної допомоги, її виписали з госпіталю 1 лютого. Проте через деякий час вона знову отримала позитивний тест на коронавірус”, - йдеться у повідомленні.
За словами місцевих чиновників, жінка працювала гідом і інфікувалася в автобусі з туристами із Уханя. У січні також був підтверджений коронавірус у водія автобуса.
Через п'ять днів після того як жінку виписали з лікарні, у неї з'явився кашель. Проте тест був негативним.
19 лютого вона почала скаржитися на дискомфорт у горлі і біль. 26 лютого вона зробила ще один тест на коронавірус, який цього разу виявився позитивним.
Невідомо, чи жінка заразилася вдруге, чи хвороба не була вилікувана після першого випадку.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 27 лютого 2020 року у світі зареєстровано 82 164 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 2 801 - летальні. Одужали вже 32 897 осіб.
В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.
Фото: АА