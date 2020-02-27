В Японії жінка вдруге захворіла на коронавірус

На заході Японії у жінки вдруге виявили коронавірус після того, як її виписали з лікарні на початку лютого.

Про це повідомляє The Mainichi із посиланням на владу у префектурі Осаки.

“У 40-річної жінки, яка мешкає на заході Японії, було виявлено коронавірус у січні. Після надання медичної допомоги, її виписали з госпіталю 1 лютого. Проте через деякий час вона знову отримала позитивний тест на коронавірус”, - йдеться у повідомленні.

За словами місцевих чиновників, жінка працювала гідом і інфікувалася в автобусі з туристами із Уханя. У січні також був підтверджений коронавірус у водія автобуса.

Через п'ять днів після того як жінку виписали з лікарні, у неї з'явився кашель. Проте тест був негативним.

19 лютого вона почала скаржитися на дискомфорт у горлі і біль. 26 лютого вона зробила ще один тест на коронавірус, який цього разу виявився позитивним.

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Невідомо, чи жінка заразилася вдруге, чи хвороба не була вилікувана після першого випадку.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 27 лютого 2020 року у світі зареєстровано 82 164 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 2 801 - летальні. Одужали вже 32 897 осіб.

В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.

Фото: АА