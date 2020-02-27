У Пакистані підтвердили два випадки коронавірусу

Влада Пакистану заявила про перші два випадки зараження. Один з них виявили в Карачі у 22-річного чоловіка, який приїхав з Ірану.

Про це інформує AFP.

"Я можу підтвердити перші два випадки коронавірусу у Пакистані. Обидва випадки опрацьовуються відповідно до стандартних протоколів, обидва пацієнти у стабільному стані. Не потрібно панікувати, все під контролем", - повідомив радник охорони здоров'я Зафар Мірза.

У заяві департаменту охорони здоров’я провінції Сінд на півдні країни зазначається, що перший позитивний випадок COVID-19 був зафіксований у місті Карачі у 22-річного чоловіка "після подорожі до Ірану, де він підхопив вірус".

Наразі не відомо, де саме зафіксовано другий випадок. Однак місцеві ЗМІ пишуть що це сталося у столиці країни Ісламабаді.

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Раніше сьогодні повідомлялося про підтверджені випадки коронавірусу в Норвегії та Фінляндії.

За останніми даними, у світі підтверджено 81 002 випадки зараження коронавірусом, 2762 хворих померли, 30 098 одужали.

Фото: АА