Пекін не впевнений, що коронавірус виник саме у Китаї

Попри те, що перший випадок коронавірусу був зафіксований у Китаї, хвороба могла виникнути в іншій країні.

Про це заявив відомий китайський лікар Жонг Наншань, який відкрив вірус SARS, повідомляє Китайське центральне телебачення.

"Попри те, що перший випадок коронавірусу був підтверджений у Китаї, сам вірус міг виникнути поза Китаєм", - йдеться у повідомленні.

За словами Наншаня, до таких висновків його команда дійшла на основі дослідження ситуації у самому Китаї. Він додав, що нині окремо ще треба враховувати розвиток ситуації в інших країнах.

Наншань заявив, що до кінця квітня КНР зможе взяти ситуацію з коронавірусом "під контроль".

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Як повідомляв Укрінформ, кількість заражених коронавірусом у світі досягла 82 140 осіб, 2805 хворих загинули. Одужати після недуги вдалося понад 32 755 особам.

В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу Covid-19.

Фото: AA