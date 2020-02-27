Пекін не впевнений, що коронавірус виник саме у Китаї
Про це заявив відомий китайський лікар Жонг Наншань, який відкрив вірус SARS, повідомляє Китайське центральне телебачення.
"Попри те, що перший випадок коронавірусу був підтверджений у Китаї, сам вірус міг виникнути поза Китаєм", - йдеться у повідомленні.
За словами Наншаня, до таких висновків його команда дійшла на основі дослідження ситуації у самому Китаї. Він додав, що нині окремо ще треба враховувати розвиток ситуації в інших країнах.
Наншань заявив, що до кінця квітня КНР зможе взяти ситуацію з коронавірусом "під контроль".
Як повідомляв Укрінформ, кількість заражених коронавірусом у світі досягла 82 140 осіб, 2805 хворих загинули. Одужати після недуги вдалося понад 32 755 особам.
В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу Covid-19.
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