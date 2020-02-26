Британія та Нідерланди підняли у небо винищувачі через російський Ту-95

ВПС Великої Британії та Нідерландів підняли у повітря свої винищувачі після виявлення російського бомбардувальника Ту-95 на захід від Норвегії.

Про це повідомляє AirLive.net.

"Літак королівських ВПС летить на Шетландські острови після того, як біля узбережжя Норвегії був помічений російський бомбардувальник Ту-95, який прямує на захід", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, британські ВПС підняли у повітря літак Voyager з Бріз Нортон та два винищувачі Typhoon з Лоссімута. Крім цього, два винищувачі були підняті у повітря з Буде у Норвегії.

Нідерландські ВПС також підняли свій винищувач F-16.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у лютому винищувачі повітряної поліції НАТО, які несуть чергування в країнах Балтії, двічі піднімалися в повітря, щоб ідентифікувати та супроводити російські військові літаки, що летіли в міжнародному повітряному просторі.

Фото з сайту AirLive.net