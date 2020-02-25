Інтерпол розшукує російського дипломата - офіцера ГРУ

Інтерпол розшукує офіцера ГРУ, акредитованого російського дипломата в Швейцарії Єгора Гордієнка, який звинувачується в участі у замовних убивствах в Болгарії та Британії, а також підозрюється в операції щодо анексії Криму.

Про це йдеться в розслідуванні Bellingcat, проведеному спільно з російським The Insider і Tamedia у Швейцарії.

"Ми виявили ключового члена недавно звинуваченого тріо, який після двох невдалих спроб убивства в Болгарії 2015 року був акредитований на дипломатичний пост", - йдеться в повідомленні.

23 січня 2020 року болгарські прокурори оголосили в розшук Інтерполу трьох співробітників ГРУ, які отруїли бізнесмена Омеляна Гебрева.

Одним із них є деякий Єгор Олександрович Гордієнко, також відомий у 2008-2015 роках під ім'ям Георгій Олександрович Горшков. Він був акредитований на Світову організацію торгівлі в Женеві під своїм справжнім ім'ям.

Він розшукується Інтерполом у рамках "червоного повідомлення" після того, як залишив Женеву через розслідування журналістів.

У Bellingcat також повідомляють, що на початку 2014 року Гордієнко їздив у Краснодар і Крим: "Виходячи зі схеми його поїздок в Україну напередодні анексії Криму та відомої участі підпільної групи ГРУ в анексії, ми припускаємо, що він також брав участь у цій операції", - зазначають журналісти.

Гордієнко також може бути учасником підготовки вбивства колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у Великій Британії.

У липні 2014 року Гордієнко отримав квартиру в тому ж будинку у Москві, де перебували підозрювані в отруєнні Скрипалів - Олександр Мишкін і Володимир Моісеєв.

Оскільки Мишкін і Чепіга стали "героями Росії" за участь в українській операції і, зокрема, за це отримали квартири в 2014 році, можна припустити, що й Гордієнко також є одним із "героїв".