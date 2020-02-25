Заарештували пілота літака, що розвалився у Стамбулі

Пілота літака, який 5 лютого виїхав за межі злітно-посадкової смуги аеропорту у Стамбулі та розламався на частини, в результаті чого загинули 3 людини, арештували.

Рішення про арешт прийняте в судовому порядку після допиту, який відбувся вчора, інформує кореспондент Укрінформу.

«Арешт здійснено за статтею «загибель та травмуванні більше ніж однієї особи з необережності», - повідомили правоохоронці.

Як вказують турецькі ЗМІ, на допиті капітан повідомив, що в районі Ялови неподалік Стамбула, коли йшла підготовка до посадки, в літак вдарила блискавка. На момент посадки сила вітру складала 14 вузлів, при визначеній межі на рівні 15. «Я здійснив безпечну посадку. Вона не була жорсткою», - цитує пілота видання Turizm Güncel, який вважає, що посадкова смуга не була належним чином очищена від води.

Як повідомляв Укрінформ, літак авіакомпанії Pegasus, на борту якого перебували 177 пасажирів та 6 членів екіпажу, ввечері 5 лютого після посадки виїхав за межі посадкової смуги та розламався на три частини. Після інциденту повідомлялося, що літак впав з висоти 30-40 метрів, заходячи на посадку.

Фото: АА